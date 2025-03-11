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Haber alamayınca mutfak camından girdi! Feci manzara

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haber alamayınca mutfak camından girdi! Feci manzara

Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, müstakil evlerinde ikamet eden babası Fikri Ersoy (60) ve kız kardeşi Seher Ersoy'dan (31) haber alamayan Onur Ersoy ikamete gitti.

Babası ve kardeşinin kapıyı açmaması üzerine Ersoy, mutfaktaki camdan içeri girdi. Kız kardeşinin ve babasının yerde hareketsiz yattığını gören Ersoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Seher Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baba Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ve kızının evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi.

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