Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne DHKP-C soruşturması! 32 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li iki belediyenin DHKP-C'ye finans sağlandığı iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sarıyer ve Şişli Belediyesi için 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.

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DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığı bilgilere göre;

Örgütün, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği belirlendi.

Örgütün, "Kazova Tekstil" isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği ve Kazova isimli tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, Örgüte 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5 Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinden de 8 kişi bulunuyor.