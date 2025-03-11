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Halk TV Rasim Ozan Kütahyalı ile röportaj yaptı Halk TV'de isyan çıktı ROK'tan yanıt

Halk TV Rasim Ozan Kütahyalı ile röportaj yaptı Halk TV'de isyan çıktı ROK'tan yanıt

Halk TV Rasim Ozan Kütahyalı ile İmralı süreciyle ilgili röportaj yaptı. Bir dönem FETÖ'den mağdur olan gazeteciler isyan etti. Tepkilere yanıt veren Kütahyalı "Bana karşı olan duygularınızı bir kenara atın… 150 kilo göründüğüm berbat kadrajdan ötürü de Halk TV’ye kırgınım :)" dedi.

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Bir dönem FETÖ'nün "medya ayağı" olmakla suçlanan yazar Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV'ye çıkınca ortalık karıştı.

Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısıyla ilgili sürecin ele alındığı röportaj, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" tanıtımı ile anons edildi.

Kütahyalı'ya "uzman" edası yakıştırılan tanıtım kanalda çalışan gazetecileri fena kızdırdı.

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından "FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem" ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da tepkilerini dile getirdi.

“itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir"

Pehlivan'ın eleştiri dozu hayli sertti. Pehlivan "Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin. Kürt açılımı meselesinde böylesi birine “bilge” rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa “itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir." dedi.

"Bana karşı olan duygularınızı bir kenara atın"

Eleştirilere yanıt veren Kütahyalı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"En meşhur CHP’li siyasetçilerden birinin demin beni arayıp ifade ettiği tabirle Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj içinde söylenenleri dikkatle dinleyin… Bana karşı olan duygularınızı bir kenara atın… 150 kilo göründüğüm berbat kadrajdan ötürü de Halk TV’ye kırgınım :)"

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