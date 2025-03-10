Beşiktaş tribünlerinden TFF'ye derbi mesajı: Derbide Türk hakem istemiyoruz

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Tribünlerden "Derbide Türk hakem istemiyoruz." tezahüratları yükseldi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Maçın 75. dakikasında Beşiktaşlı taraftarlar, Ciro Immobile'nin rakip ceza sahasında yerde kalmasının ardından penaltı bekledi ve oyunu devam ettiren Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.
Tribünlerden "Derbide Türk hakem istemiyoruz" tezahüratları yükseldi.
Galatasaray - Fenerbahçe maçının Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de yabancı hakemin görev almasını talep etmişti.