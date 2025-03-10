Suriye Cumhurbaşkanlığı yeni gelişmeyi duyurdu: SDG ile anlaşıldı!

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Şam yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG arasında, Kuzeydoğu Suriye’nin entegrasyonu ve siyasi sürecin geleceğine dair dikkat çeken bir anlaşma imzalandı.

10 Mart 2015 Pazartesi günü, Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Suriye yönetimini Başkan Ahmed el-Şerah, SDG’yi ise Mullahem Abdi’nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

SDG ile HTŞ yönetiminin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle:

Anlaşmanın 8 maddesi şöyle:

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

SURİYE İLE PKK’NIN SURİYE UZANTISI SDG ARASINDA YENİ BİR DÖNEM Mİ?

Bu anlaşma, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG ile Şam yönetimi arasında daha önce yürütülen müzakerelerin en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Kürt toplumuna anayasal güvence verilmesi ve SDG’ye bağlı yapılarının entegrasyonu, Şam yönetiminin örgütle ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

Ancak, anlaşmanın sahada ne ölçüde uygulanabileceği ve taraflar arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı merak konusu.

Türkiye başta olmak üzere bölgesel aktörlerin bu süreci yakından takip ettiği ve anlaşmanın, PKK’nın Suriye’deki varlığını meşrulaştırma çabası olarak görülebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede, mutabakatın sahadaki etkileri önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde ortaya çıkacak.