Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski rejim artıkları teröre sebep oluyor

Suriye'deki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birliğini hedef alan saldırıları kınayarak, "Suriye'de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki olaylara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Biz 'herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi üzerinden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalıştırılıyor. Bunun son örneğini komşumuz Suriye’de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk" dedi.

Suriye'nin bütünlüğünden yana olduklarını belirten Erdoğan, yapılmak istenen oyuna rıza göstermeyeceklerini söyledi.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞIN TÜRKİYE OLDUĞUNU HATIRLATIYORUZ"

Erdoğan, "AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ramazan’ı Şerif dayanışmamızı perçinlediğimiz, kardeşliğimizi yücelttiğimiz, paylaşmanın lezzetine erdiğimiz müstesna zamanlardır. Gerek belediyelerimiz, gerek kamu kurumlarımız, gerek vakıf ve derneklerimiz gerekse hayırseverlerimiz Ramazan’ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor.

Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez ramazan ayını üzerlerine bomba yağma korkusu duymadan geçiriyor. İsrail’in vahşi saldırıları altında idrak eden Gazzeli kardeşlerimiz, ateşkesin sağladığı kırılgan ortamda yıkıntıların arasında bile olsa rahat birer nefes alıyor.

Suriye ve Gazze’deki kardeşlerimize bir kez daha muhabbetlerimizi dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz.

"ŞARA'NIN MESAJLARINI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Biz 'herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi üzerinden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalıştırılıyor.

Bunun son örneğini komşumuz Suriye’de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Suriye hükümetinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun hassasiyetini halen koruduğunu görüyoruz.

Türkiye olarak Suriye’nin birliğini toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı ve terör eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Gereken tedbirleri alıyoruz. Ayrıca gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara’nın yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz.

Sayın Şara rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir. Suriye’nin on yıllardır hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz.

"KİMSE BİZE VİCDAN DERSİ VEREMEZ"

Suriye halkının tamamının ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Birbirimizin dostuyuz, kader ortağıyız. Suriye’deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu tekrar hatırlatıyorum biz ne Irak’ta ne Suriye’de ne Lübnan’da ne de diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeni ile din ile mezhebi ile inancıyla ilgilenmiyoruz.

Geçen sene seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak, bugün de aynı ilkeleri dirayetle savunuyoruz. Kimse bize vicdan dersi veremez. Masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez.

"MUHALEFET FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAKTAN ARTIK VAZGEÇMELİDİR"

Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla vermiş bir hükümetiz. Muhalefet böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir.

"BUNU YAPMAK SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak kelimenin tam anlamıyla mandacılıktır. Yeni süreçte komşumuz Suriye’nin toparlanması toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruması tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

"AB İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Cuma günü AB ülkeleri toplantısında güvenlik ve savunma konularını ele aldık. Son dönemde özellikle Ukrayna bağlamında yaşanan tartışmaların birlik üyesi ülkelerde endişeyle karşılandığı görülüyor.

AB yakın zamandaki en büyük güvenlik sınavından birini yönetmeye çalışıyor. Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği dengeli, tutarlı, ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor.

Rusyasız veya Ukraynasız barışın asla kalıcı olmayacağını her fırsatta vurguluyoruz. AB ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz. Yeni Türkiye'nin rolünü kavramalarını, stratejilerini buna göre belirlemeleri temennimizdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki münasebetlerin her alanda hızla serpileceğine inanıyorum.

"HANIM KARDEŞLERİMİZLE SON 22 YILIN MUHASEBESİNİ YAPTIK"

İftar programlarımızla da milletimizle buluşmaya devam ettik. Şehit ailelerimizden, büyükelçilere, yabancı misyon temsilcilerine, polis, jandarma, sahil güvenlik, esnaf ve sanatkarlarımıza pekçok kesimle iftarlar vesilesiyle bir araya geldik.

İstanbul'da düzenlenen iftar programında hanım kardeşlerimizle son 22 yılın muhasebesini yaptık. Kadınları bir vitrin süsü veya siyasi şov malzemesi olarak görenlere inat hanım kardeşlerimizi her alanda destekleyip, teşvik etmeyi kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

"TERÖR MUSİBETİNİN ORTADAN KALKMASI İÇİN ÇOK HASSAS ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan ve acıdan duvar ören terör musibetinin ortadan kalkması için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde ve dünyada yeni denklem kurulurken Türkiye'yi en iyi şekilde hazırlamak amacımızdır. Kural ve hukuk temelli olduğu iddia edilen küresel sistem çöküş evresine girmiştir.

Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir. Filistin, Lübnan, Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde sarsıntının seslerini duymaktayız. Eski sistemden çıkar sağlayanların kaygısının temel sebebi işte budur. Yeni mücadele dönemine en azından idmanlı girmeyi hedefliyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük avantaj elde edeceğiz. Ne yapıyorsak işte bu vizyonla yapıyoruz. Hangi adımı atıyorsak bir an önce bu hedefe varmak için atıyoruz. Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.