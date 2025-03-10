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AB, Ahmet eş-Şara'yı Brüksel'e davet etti

AB, Ahmet eş-Şara'yı Brüksel'e davet etti

AB Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 17 Mart'ta yapılacak bağış konferansı için Brüksel'e davet edildiğini duyurdu.

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AB Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara 17 Mart'ta düzenlenecek uluslararası bağış konferansı için Brüksel'e resmen davet edildiğini açıkladı.

Ahmed eş-Şara, AB Konseyiyle ilk kez geçtiğimiz hafta Mısır'da görüştü.

Filistin konusunda düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi için Mısır'da bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Geçiş Dönemi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti.

Costa, AB'nin Suriye'de demokratik, barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine güçlü destek verdiğini açıklamıştı.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yapan Costa, Şara ile ilk kez bir araya geldiği görüşmenin iyi geçtiğini belirtti. Konsey başkanı, görüşmenin kendisine Suriye'de devam etmekte olan siyasi süreç ve karşı karşıya bulunulan zorluklar hakkında ilk elden bilgi edinme fırsatı sunduğunu kaydetmişti.

Antonio Costa, kendisinin görüşmede Şara'ya AB'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne büyük önem verdiğini aktardığına dikkat çekerek, "Suriye, kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yönetilen bir siyasi süreç kapsamında ülkeyi yeniden birleştirmek ve yeniden inşa etmek için tarihi bir fırsata sahiptir" görüşünü paylaşmıştı.

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