Trabzonspor'da kritik toplantı sona erdi: Şenol Güneş antrenmana katılmıyor

Trabzonspor'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yönetimle Şenol Güneş arasında yapılan toplantı sona erdi. Kritik görüşme sonrası Güneş, saat 16.00'daki idmana katılmayacak.

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Trabzonspor son olarak kendi evinde küme düşme potasındaki Hatayspor'a yenilmiş ve taraftar "Yönetim istifa", "Şenol istifa" tezahüratında bulunmuştu.

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yönetimle Şenol Güneş saat 10.00'da toplantı yaptı. A Spor'un haberine göre; Dört saat süren toplantı sonrası Güneş'in saat 16.00'da yapılacak idmana katılmaması yönünde karar çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki toplantıda Güneş'e sportif direktörlük teklif edildiği teknik direktörlük görevine ise başka bir ismin getirileceği iddia edildi.

Bugün yapılacak olan idmana Güneş'in yardımcısı Hüseyin Çimşir'in çıkması bekleniyor.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının ardından Arda Turan ve Fatih Tekke isimleri öne çıkıyor.

Güneş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.