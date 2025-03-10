BIST 10.485
DOLAR 36,54
EURO 39,69
ALTIN 3.404,13
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Eski Meta çalışanından şirketle ilgili Çin iddiası

Eski Meta çalışanından şirketle ilgili Çin iddiası

Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın eski çalışanı, şirketin Çin pazarına girebilmek için Çin Komünist Partisinin talepleri doğrultusunda bazı muhalif içerikleri sansürlemeyi ve kullanıcı verilerini hükümet yetkilileriyle paylaşmayı planladığını öne sürdü.

Abone ol

Washington Post'un (WP) haberinde, şirketin Çin politikalarını yürüten ekipte yer alan eski küresel politika direktörlerinden Sarah Wynn-Williams'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu 78 sayfalık şikayet dilekçesi incelendi.

Haberde, Meta'nın Facebook üzerinden Çin pazarına girmeyi amaçladığı ve bu süreçte Çin Komünist Partisinin sosyal medya içeriklerini denetlemesine, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine ve muhalif görüşleri bastırmasına olanak tanıyacak sistem üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Şirketin 2015'te Pekin yönetiminin istekleri doğrultusunda "özel sansür sistemi" geliştirdiği belirtilen haberde, ülkedeki "toplumsal huzursuzluk" anlarında siteyi erişime kapatabilecek yetkiye sahip "baş editör" atamayı da planladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, Çinli üst düzey yetkilinin baskıları üzerine, ABD'de yaşayan Çinli muhalifin Facebook hesabını kapatmayı kabul ettiği öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Lüksemburg Prensi Frederik hayatını kaybetti
Lüksemburg Prensi Frederik hayatını kaybetti
Kabe'de rekor kırıldı tarihin en yüksek günlük umreci sayısına ulaşıldı
Kabe'de rekor kırıldı tarihin en yüksek günlük umreci sayısına ulaşıldı
WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor
WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere soruşturma
Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' veren Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı
Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' veren Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken YPG açıklaması
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken YPG açıklaması
DDM'den Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili habere yalanlama
DDM'den Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili habere yalanlama
Vodafone Business'tan akıllı fabrika çözümü
Vodafone Business'tan akıllı fabrika çözümü
Türkiye Hayat Emeklilik'ten iki yeni kampanya
Türkiye Hayat Emeklilik'ten iki yeni kampanya
Trabzonspor'da kritik toplantı! Yönetim ile Şenol Güneş görüşme halinde
Trabzonspor'da kritik toplantı! Yönetim ile Şenol Güneş görüşme halinde
Modoko Akademi ile istihdam ve inasvon hamlesi
Modoko Akademi ile istihdam ve inasvon hamlesi
Ece Gürel'in babası "Başka bir şey var" dedi gözyaşlarına boğuldu
Ece Gürel'in babası "Başka bir şey var" dedi gözyaşlarına boğuldu