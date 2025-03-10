BIST 10.468
DOLAR 36,54
EURO 39,72
ALTIN 3.408,44
HABER /  GÜNCEL

DDM'den Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili habere yalanlama

DDM'den Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili habere yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) "Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi" haberini yalanladı.

Abone ol

Dezenflasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TİM’in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili yapılan haberleri yalanladı.

DDM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi” iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış; basına kapalı toplantıda ihracatçıların gündeme getirdiği konulara kapsamlı yanıtlar vermiştir.

Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Bakan Şimşek’e atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir. Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek’in açıklamalarının bağlamından koparıldığı ve manipüle edilerek servis edildiği belirlenmiştir.

Bakan Şimşek, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Vodafone Business'tan akıllı fabrika çözümü
Vodafone Business'tan akıllı fabrika çözümü
Türkiye Hayat Emeklilik'ten iki yeni kampanya
Türkiye Hayat Emeklilik'ten iki yeni kampanya
Trabzonspor'da kritik toplantı! Yönetim ile Şenol Güneş görüşme halinde
Trabzonspor'da kritik toplantı! Yönetim ile Şenol Güneş görüşme halinde
Modoko Akademi ile istihdam ve inasvon hamlesi
Modoko Akademi ile istihdam ve inasvon hamlesi
Ece Gürel'in babası "Başka bir şey var" dedi gözyaşlarına boğuldu
Ece Gürel'in babası "Başka bir şey var" dedi gözyaşlarına boğuldu
16 yılda 200'ü aşkın kişiye sigarayı bıraktırdı
16 yılda 200'ü aşkın kişiye sigarayı bıraktırdı
Türkiye'den İsrail'e NATO vetosu! Tatbikata katılımları engellendi
Türkiye'den İsrail'e NATO vetosu! Tatbikata katılımları engellendi
Ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
Ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
Karı-koca Denizli'ye kayak için gitti bölgedeki ihtiyacı fark ettiler hayatları değişti
Karı-koca Denizli'ye kayak için gitti bölgedeki ihtiyacı fark ettiler hayatları değişti
Beykoz'da sahipsiz köpeğin ısırdığı yaşlı kadın anlattı: Önüme sanki gökten indi
Beykoz'da sahipsiz köpeğin ısırdığı yaşlı kadın anlattı: Önüme sanki gökten indi
Köpek dehşetinin son adresi Karaman oldu! Baba oğlunu kurtarmak için kendini feda etti
Köpek dehşetinin son adresi Karaman oldu! Baba oğlunu kurtarmak için kendini feda etti
Altın fiyatları resmen uçuyor! Haftanın ilk rakamlarına bakın
Altın fiyatları resmen uçuyor! Haftanın ilk rakamlarına bakın