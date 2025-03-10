Ece Gürel'in babası "Başka bir şey var" dedi gözyaşlarına boğuldu

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve arama çalışmalarının 4. gününde sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, gece saatlerinde hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay Müge Anlı'da da ele alındı. Ece'nin babası “Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç vermişti.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten ekipler Ece Gürel’i sağ bulmuş fakat gece saatlerinde acı haber gelmişti.

Tüm Türkiye’ye bu olayı konuşurken Müge Anlı da programını bu konu ile açtı. Konu ile ilgili konuşan acılı baba gözyaşlarına boğuldu.

"Bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum"

Acılı baba Muharrem Koçoğlu, şunları söyledi:

“Kafamda bir sürü soru işareti var. Telefonu 3 buçuk saat çaldığı halde cevap vermedi. Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum. AFAD da aradı oradan geçti kaç kere gözden kaçırdıkları bir şey var demek ki burada… 4 gün boyunca orada kendim hiç uyumadan ve giyinik olduğumu halde ateşin başında durduk ve yine de dondum. Üstündekileri çıkarıp telefonu bırakacak bir insan değil. Bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapamasa mutlaka navigasyona bakıp yolunu bulurdu. 112’yi arardı ve yine çıkardı. Soru işaretleri var bu işte…AFAD 4 gün boyunca gece gündüz aradı. Hadi gece görmeyebilir ama gündüz aramalarında neden bulamadılar. Ben AFAD’ın nasıl çalıştığını kendim gördüm. Bulunmaması imkansız bir şey…”

"O 4 gün canımı çok acıtıyor"

Ece Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu ise “Bir sürü cevapsız sorular var. Ece’nin oraya nasıl gittiğini başına ne geldiğini bilemiyorum. O 4 gün canımı çok acıtıyor. Bir ormanda tek başına kalmak… İnsanların orada kaldıktan sonra doğru düşünebileceğini bile sanmıyorum. İşin içinden çıkamıyorum” dedi.

