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Beykoz'da sahipsiz köpeğin ısırdığı yaşlı kadın anlattı: Önüme sanki gökten indi

Beykoz'da sahipsiz köpeğin ısırdığı yaşlı kadın anlattı: Önüme sanki gökten indi

Beykoz'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 70 yaşındaki Sevgi Ramazanoğulları, yaşadığı korku sonrası sokağa sopayla çıkmaya başladı.

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Ramazanoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Beykoz Caddesi'nde yürüyüş yaptığını anlattı.

Ormanlar ıssız olduğu için sürekli burada yürüyüş yaptığını dile getiren Ramazanoğulları, "Burada yürüyüş yapıp sadaka vermeye gidiyordum. Yani niyetim öyleydi. Buradan gittim, ileride 2 metre kala köpek önüme sanki gökten indi." dedi.

"Çığlıklarım yeri göğü inletti"

Köpeğin sürekli havladığını ve hareket edemediğini aktaran Ramazanoğulları, şöyle devam etti:

"Tel örgüden içerideki birine 'Elimi, kolumu hareket ettirmiyorum. Ağabey beni kurtar.' diyorum. O arada köpek sürekli bana havlıyor. Adım atmakla atmamak arasında kaldım. Yavaş yavaş yürüyor. Benimle ilgilenmediğini hissettim. Kafamı biraz sola çevirdim, orada trafiğin durduğunu gördüm. O arada havladı. Bana çevreden 'Bu tarafa gel.' diyorlar. Ben korkudan şuurumu kaybettim. Adımımı geriye attım. Ondan sonra beni ısırdı. Çığlıklarım yeri göğü inletti."

Ramazanoğulları, olayın ardından panik haliyle ambulans çağırdığını, kısmi şuur kaybı yaşadığını ve çok ağladığını kaydetti.

Aracı olan bir kişinin kendisine yardımcı olduğunu anlatan Ramazanoğulları, "Arabasını böyle ileriye çekti. Bana bağırdı. 'Gel abla, yine seni ısıracak.' dedi. Orada benim aklım başıma geldi. Ağlayarak arabasına yürüdüm. Teşekkür etmeye bile fırsat bulamadım. Getirip sağlık ocağına beni bıraktı. Daha sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. İki gün sabahtan akşama kadar hastanelerde uğraştım. Diğer aşılarımı da yaptırdım." diye konuştu.

Ramazanoğulları, olay yaşandıktan sonra çevredeki sahipsiz köpeklerin toplandığını belirtti.

Çevrede de köpek çiftliklerinin olduğuna değinen Ramazanoğulları, hayvan düşmanı olmadığını söyledi.

"İlla ki köpeğin birini mi ısırması lazımdı?"

Ramazanoğulları, bu olay yaşandığı için üzgün olduğunu dile getirerek, "Beykoz Cumhuriyetköy'ün içi, okul kapıları tehdit altında. Bu nasıl olacak? Şimdi elimde sopayla gezmeye çalışıyorum. Çoluk çocuk herkes şikayetçi. İlla ki köpeğin birini mi ısırması lazımdı?" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesine şikayette bulunduğunu belirten Ramazanoğulları, "Belediye ekipleri, iki gün geldiler, burada çalışma yaptılar. 'Köpeği bulamadık.' dediler. Ben burada sürekli yürüyüş yapıyorum. Spor yapmayı seviyorum, sağlığımız açısından bunu yapmamız gerekiyor. Ben bunu neden yapamıyorum, günahım ne?" diye konuştu.

Ramazanoğulları, yaşadığı olaya ilişkin Beykoz Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğinden şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.
Muhabir:Muhammed Gencebay Gür

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