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Rusya 2 İngiliz diplomatı sınır dışı edecek sebebi ise...

Rusya 2 İngiliz diplomatı sınır dışı edecek sebebi ise...

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2 İngiliz diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle sınır dışı etme kararı alındığını bildirdi.

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FSB'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinde istihbarat faaliyetlerinde bulunan çalışanların tespit edildiği belirtildi.

Büyükelçilikteki ikinci katip Alkesh Odedra ve birinci katibin eşi Michael Skinner'ın, Rusya'ya giriş izni alırken kasıtlı yanlış bilgi verdikleri ve böylece Rus yasalarını ihlal ettikleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte söz konusu diplomatların, Rusya'nın güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair belirtiler tespit edildi. Odedra ve Skinner'ın akreditasyonlarını iptal etme kararı alındı. Diplomatların iki hafta içinde Rusya'yı terk etmeleri gerekiyor."

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