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Köpek dehşetinin son adresi Karaman oldu! Baba oğlunu kurtarmak için kendini feda etti

Köpek dehşetinin son adresi Karaman oldu! Baba oğlunu kurtarmak için kendini feda etti

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı. Baba Teber, "Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim. " dedi. Köpek olayın ardından ekiplerce yakalanarak barına götürüldü.

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İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesinde bakılan köpek, yoldan geçen Ziya Teber (45) ile oğlu Kerimcan Teber'e (10) saldırdı.

Oğlunu korumak isteyen Ziya Teber, köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğluna tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Ziya Teber, gazetecilere, yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradıklarını söyledi.

"Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi"

Köpeğin oğluna doğru geldiğini görünce onu korumak için önüne geçtiğini belirten Teber, "Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim." dedi.

Olayın ardından görevliler tarafından yakalanan köpek, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Konya Karatay'da geçtiğimiz cuma günü 2 yaşındaki Rana'nın cesedi boş arsada parçalanmış halde bulunmuştu. Küçük kızın yaklaşık 10 başıboş sokak köpeği tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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