CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert tepki: Lazkiye'ye gideceğiz ölümse ölüm

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki olaylara ilişkin konuştu. Derhal insani koridor açılması çağrısında bulunan Başarır, "Eğer bunlar yapılmazsa milletvekillerimizle birlikte Lazkiye'ye gideceğiz. Ölümse ölüm, her gün ölmektense bir gün ölürüz, hiç sıkıntı yok." dedi.

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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kent Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Başarır, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki olaylar nedeniyle acılı ve kızgın olduklarını söyledi.

Başarır, tüm partilere, genel başkanlara, Avrupa'ya ve Birleşmiş Milletler'e seslendiğini belirterek, "Bugünden tezi yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insani koridoru açın." diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, yarın da Samandağ'da olacaklarını ve tüm uluslararası güçlere, kurum, kuruluşlara sesleneceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu katliama 'dur' diyecekler, bu süreçte oraya insani koridor açılacak. Eğer bunlar yapılmazsa milletvekillerimizle birlikte Lazkiye'ye gideceğiz. Ölümse ölüm, her gün ölmektense bir gün ölürüz, hiç sıkıntı yok."

Ceble saldırısı ve Lazkiye'deki olaylar

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

740'tan fazla sivil öldürüldü iddiası

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kıyı kentleri Lazkiye, Cebele ve Banyas'ta 740'tan fazla sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Güvenlik güçlerinin 300 üyesinin ve Esad destekçilerinin çatışmalarda öldüğü bildirildi.