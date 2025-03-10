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İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle alınan tedbirin hava koşullarının normale dönmesiyle kaldırılacağını açıkladı. Yetkililer, deniz trafiğinin güvenliği için gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, seyir güvenliğini riske atmamak adına geçici olarak durdurulan trafiğin, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yeniden açılacağını belirtti. İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğinin güvenli bir şekilde yönetilmesi için gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilirken, kaptan ve denizcilere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

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