Ece Gürel'in ölümündeki sır perdesi aralandı: Tuvaletleri sen temizleyeceksin

Belgrad Ormanı'nda bulunmasının ardından hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in arkadaşı Özge Ö.'nün ifadesine ulaşıldı. Gürel'in kaybolmadan iki gün önce işyerinden ayrılması için kağıt imzalattıkları ortaya çıktı. Özge Ö., Gürel'in kendisine "'Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin' dediler" diye anlattığını söyledi.

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Türkiye 2 Mart'ta evinden çıkıp gittiği Belgrad ormanında kaybolan ve sağ bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor. Güler'in ölümüyle ilgili yeni detaylara Sabah gazetesi ulaştı.

Kaybolduktan 3 gece sonra ise saat 01:30 sıralarında eşyalarının bulunduğu alanın tam 6 kilometre uzağında bir alanda yatarken sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Güler'in geçirdiği hipotermi yüzünden iflas eden organları daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

Genç kadının ölümünün ardından sosyal medya da onun hakkında binlerce yorum yapılsa da Ece Güler'in ormana neden gittiği eşyalarını neden bırakıp yürüdüğü sorusu merak konusu oldu. SABAH gazetesi Ece Güler'le olay günü kaybolbadan dakikalar önce mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.

"Haliyle kafası çok bozulmuştu"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö.; "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu dedi.

"Bana kayboldum yazdığında ben anlamadım"

Kaybolduğu gün bana ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum dedi diyen Özge A.Ö. daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum dedi.

Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım dedi.

"Nefes almak istiyorum"

"Ece Gürel'in Astrolomiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum" diyen Özge A.Ö. "O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astrolomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı." dedi.

Yeni göröntüsü ortaya çıktı

Ece Gürel'in Belgrad'a gitmek üzere Mecidiyeköy'de metroya bindiği ve Hacıosman Durağında indiği anların güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Güler acele hareketlerle kart basıp metroya geçiş yapıyor.