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Suriye'deki Hristiyan kiliselerinden açıklama: Kapılar sivillere açılmadı

Suriye'deki Hristiyan kiliselerinden açıklama: Kapılar sivillere açılmadı

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hristiyan Kiliselerinin Ruhani Liderleri Birliği, kiliselerin kapılarının Suriyeli sivillere açıldığına dair sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, şehirde önlem alınmasını gerektirecek bir durum olmadığı ve resmi kaynaklar dışındaki haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hristiyan Kiliselerinin Ruhani Liderleri Birliği, bazı sosyal medya platformlarında yayılan "kiliselerin kapılarının Suriyeli sivillere açıldığı" iddialarını yalanladı.

Hristiyan Kiliselerinin Ruhani Liderleri Birliğinin açıklamasında, şehirde önlem alınmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, bu tür söylentilere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kiliselerin her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine yardıma hazır olduğu kaydedilen açıklamada, yetkililerle yapılan son toplantıda Suriye Genel Güvenlik İdaresinden heyetle bir araya gelindiği ve halkın endişelerinin yönetime iletildiği bildirildi.

Açıklamada, resmi kaynaklar dışında yayılan haberlerin dikkate alınmaması gerektiği

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