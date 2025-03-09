Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi takımın kamp sürecini değerlendirerek, adaptasyon açısından önemli bir dönem geçirdiklerini söyledi. Buruk, kalan iki maçı kazanarak araya 10 puan farkla girmek istediklerini belirtirken, sakatlıktan dönen Yunus Akgün’ün kulübede olacağını ifade etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçı öncesi konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "100. maçım ligdeki, her maç bizim için bir tecrübe. Birçok tecrübe yaşıyoruz. Kendimize güvenle bakıyoruz, takıma güvenle bakıyorum. Kafamda hiçbir soru işareti yok. Bir kamp yaptık. Havayı değiştirdik ve birlikte çalışmak istedik. Uzun aradan sonra boş bir hafta geçirdik çünkü. İlk defa böyle bir boşluk yakaladık. Kamp çok güzel geçti. Oyuncuların performansları çok iyiydi. Yeni oyuncularımız var. Onların da adaptasonu için önemli. Zaten düşündüğümüz bir şeydi kamptı. Bu haftaya denk geldi, bizim için iyi oldu. Bu performansı oyunculardan bekleyeceğiz, isteyeceğiz."

"ARAYI 10 PUAN FARKLA GEÇMEK İSTİYORUZ"

"Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. İsteğimizi, cesaretimizi ortaya koymalıyız. Maç kazanacak eylemleri doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir zemin. Akşam maçı, gündüz maçı geçen hafta oynadık, daha zor bir zemindi, ona göre farklı bir oyun olacaktır. Haftada bir maçımız var. Cuma günü oynayacağız sonra. Bu iki maçı kazanıp o arayı 10 puan farkla geçmek istiyoruz. Şu andaki hedefimiz bu."

"YUNUS KULÜBEDEN GELECEK"

"Yunus sakatlıktan çıktı ama zorluyor bazen, ağrıları var zaman zaman. Oynamayı çok istiyor. Onun için çok düşündük. Çok oynamak istedi ama devamında gelecek oyuncular da önemli. Son haftalarda bunun sıkıntısını yaşadık. Yunus da kulübeden gelecek. Ismail Jakobs dışında eksiğimiz yok uzun süre sonra. Bu da bizim için önemli. O da döndüğünde, tam takım olduğumuzda daha güçleneceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." dedi.