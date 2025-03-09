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Cevdet Yılmaz: Suriye'nin dönüşümüne set çekilemez

Cevdet Yılmaz: Suriye'nin dönüşümüne set çekilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, eski rejim kalıntıları ve hukuk dışı oluşumların ülkenin tarihi dönüşümüne engel olamayacağını vurguladı. Türkiye’nin, Suriye’deki tüm etnik ve mezhebi grupların haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, mezhepler arası provokasyonların da başarısız olacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Suriye'de yaşanan olayların herkesi üzdüğünü belirtti.

Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanların başarılı olamayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir. Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye, kardeşane temennimiz olduğu kadar ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır."

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