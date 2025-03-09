BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Abone ol

Şüheda Zülal Demir yönetimindeki 52 ES 444 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi Batıpark mevkisinde İsmail Kıraç idaresindeki 52 AFG 791 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan ve yaşları 8 ile 11 arasında değişen K.E.O, Ö.Y, Y.Ç, D.K, K.P. ve Y.Ç. yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, servis minibüsünün ilçedeki bir futbol kulübü için çalıştığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama
DSÖ'den, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar! Manaj ve Simic hastaneye kaldırıldı
Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar! Manaj ve Simic hastaneye kaldırıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor
Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor
Tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
Tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
Çanakkale'de yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Çanakkale'de yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı
Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı
Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
Polisan Holding'in 2024'te brüt karı belli oldu
Polisan Holding'in 2024'te brüt karı belli oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
SGK hileli boşanmaları takipte! Aylıklar faizi ile geri alınacak
SGK hileli boşanmaları takipte! Aylıklar faizi ile geri alınacak