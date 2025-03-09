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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) yapıldı.

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Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

120 bin 261 adayın başvurduğu ve 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi.

Diğer dillerden ise adaylara yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde toplam 8 açık uçlu çeviri sorusu soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 17 bin 478 kişinin görev yaptığı sınav, saat 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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