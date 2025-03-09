Polisan Holding'in 2024'te brüt karı belli oldu

Geçen yıl 6,2 milyar lira konsolide gelir elde eden Polisan Holding'in brüt karının 1,45 milyar lira olduğu duyuruldu.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, 2024'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yıl 6,2 milyar lira konsolide gelir elde eden holdingin brüt karı 1,45 milyar lira oldu. Holdingin geçen yıl, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, katma değerli ürün ve hizmetlerin portföylerindeki payını artırdıklarını belirterek, işletme sermayesi ve finansman maliyetlerini kontrol altında tuttuklarını ifade etti.