BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de yaşlı adamı döve döve öldürdüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de yaşlı adamı döve döve öldürdüler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde darbedildikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Mustafa Ayran (60), Küçükkuyu beldesinde bir restoranın önünde tartıştığı kişilerce darbedildi. Daha sonra restorana giren Ayran, bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine restorana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B, Ş.T, S.A, ve K.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı
Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı
Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
Polisan Holding'in 2024'te brüt karı belli oldu
Polisan Holding'in 2024'te brüt karı belli oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
SGK hileli boşanmaları takipte
SGK hileli boşanmaları takipte
Hırsızlığı haber vermeyen çalışan tazminatsız kovuldu! Yargıtay kararını verdi
Hırsızlığı haber vermeyen çalışan tazminatsız kovuldu! Yargıtay kararını verdi
Avrupa Birliği'nden Lazkiye olaylarına ilişkin açıklama
Avrupa Birliği'nden Lazkiye olaylarına ilişkin açıklama
Malatya'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Malatya'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Diyarbakır'da kafeye kurşun yağmuru! 22 yaşındaki Merve öldü
Diyarbakır'da kafeye kurşun yağmuru! 22 yaşındaki Merve öldü
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, tarihe geçmeye devam ediyor
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, tarihe geçmeye devam ediyor
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
Bakan Yerlikaya: Bir haftada 3,5 milyon araç denetlendi, 528 bin sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya: Bir haftada 3,5 milyon araç denetlendi, 528 bin sürücüye işlem yapıldı