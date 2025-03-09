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Diyarbakır'da kafeye kurşun yağmuru! 22 yaşındaki Merve öldü

Diyarbakır'da kafeye kurşun yağmuru! 22 yaşındaki Merve öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir kafede silahlı saldırı sonucu 22 yaşındaki Merve hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Y. ve 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Merve Nur Y. kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

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