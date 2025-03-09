Milyonlarca emekli bekliyor! Bayram ikramiyesi için kritik tarih yarın, ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 16.6 milyon emekliyi ikramiye ödemesi heyecanı sardı. Beklentiler yarın açıklanması beklenen rakamın 1.000 TL'lik artışla 4.000 liraya çıkarılacağı yönünde.İşte tüm detaylar...

Abone ol

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı verdi. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında perşembe akşamı toplandı.

Sabah'tan Önder Yıldız'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizini ortaya koydu.

Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Artış senaryoları ise 500, 750, 1000 ve 2000 TL rakamları üzerinden yapıldı. 500 TL'lik artışın bütçeye 16.5 milyar, 750 TL'nin 25 milyar, 1000 TL'nin 34.5 milyar ve 2000 TL'nin de 70.5 milyar TL'lik ek maliyet yaratacağı tespiti paylaşıldı.

Toplantıda yapılan müzakereler sonrası 1000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. SABAH'a konuşan AK Parti kurmayları zam oranının 750 ile 1000 TL alternatifi üzerinde yoğunlaştığını bildirdi.

1000 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 135 milyar TL'lik bir maliyet ortaya çıkacak. Kesinleşmeyen artış miktarı yapılacak görüşmeler de netlik kazanacak.

Artış düzenlemesi, kesinlik kazanması halinde yarın kamuoyuna açıklanacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alacak.

Ne zaman yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında ödenecek.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

2024 yılında ne kadar ikramiye verildi?

2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti.