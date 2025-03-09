Kadıköy Belediyesi'nde AK Partili kadın üyeyi kovan CHP'li başkana soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Kadıköy Belediye Meclisi Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlattı.

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Kadıköy Belediye Meclisi'nde büyük tepki çeken bir olay yaşanmış. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili kadın üye Elif Lale Bilgili’ye yönelik “Şunu çıkaralım, atalım dışarı.” sözleri tepki çekmişti. CHP'li Ahmet Kurtuluş'un sözleri üzerine savcılık harekete geçti.

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"

Kadıköy Belediye Meclisi'nde Bilgili'nin konuşması devam ederken araya Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş girerek her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.

"ŞUNU ATALIM DIŞARI"

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı. AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

CHP'Lİ AHMET KURTULUŞ HAKKINDA SORUŞTURMA

Tepkilere neden olan bu ifadelerle ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlarından soruşturma başlattı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi. Kurtuluş'un henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi.