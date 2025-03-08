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Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü

Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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İlçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hüseyin Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın ardından silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olayın yaşandığı mahallede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

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