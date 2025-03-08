Ece Gürel'in cadılık hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

Mimar Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren isim gözaltına alındı. Cadılık hocası Özen'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yöneltildi.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 aradan sonra canlı bulunmuş ve hayata tutunamayarak vefat etmişti.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in cadılık eğitimi aldığı iddia edildi

Meditasyon ve tarotla ilgilendiği bilinen Ece Gürel'le ilgili "cadılık eğitimi aldı" iddiası öne sürüldü.

EYLÜL AYINDA CADILIK EĞİTİMİ ALDIĞI İDDİASI

Tarot, kurşun dökme konularla ücret karşılığı yorumlar yaptığı bilinen Gürel'in "cadılık hocası" Hale Nur Özen'in, genç kadının eylül ayında "cadılık eğitimi" yani "Witchcraft" eğitimi aldığını söylemesi gündeme bomba gibi düştü.

HALE NUR ÖZEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

36 yaşındaki Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

ECE GÜREL'İN KAYBI

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

4 gün sonra gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşıldı.