Radamel Falcao futbola veda etti

Galatasaray'ın eski yıldızı Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao, futbol kariyerini noktaladı.

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2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2021 yılında sarı-kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Falcao, futbol kariyerini sonlandırdı.

Son olarak ülkesinin takımı Millonarios’ta forma giyen golcü futbolcu Radamel Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığı duyurdu.39 yaşındaki golcü oyuncu, paylaşımını ayrıca forma giydiği kulüplerden görüntülerin olduğu bir video ile yayımladı.

Golcü oyuncu kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano ve Millonarios’ta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu 616 karşılaşmada görev alırken, 313 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Radamel Falcao, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Galatasaray’da ise 43 resmi müsabakada görev aldı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile de 105 maçta 36 gol sevinci yaşadı.