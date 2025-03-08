Benzinin ardından motorine de indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarında indirim devam ediyor. 8 Mart itibarıyla motorin litre fiyatında 1 lira 35 kuruşluk düşüş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de benzin fiyatlarında 1,15 TL’lik indirim uygulanmıştı. Uzmanlar, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların fiyatlar üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam ediyor.

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak, benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimler uygulanırken, güncel fiyatlar da netleşti.

Benzin fiyatlarında 4 Mart itibarıyla 1,15 TL’lik bir indirim yapılmıştı. Üst üste gelen fiyat düşüşlerinin ardından motorin fiyatlarında da yeni bir indirim gerçekleşti. 8 Mart itibarıyla motorin litre fiyatında 1 lira 35 kuruşluk bir düşüş yaşandı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 MART 2025)

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 43,36 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara:

Benzin: 43,26 TL

Motorin: 45,24 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir:

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 46,46 TL

LPG: 27,34 TL