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Ece Gürel hakkında kafa karıştıran cadılık eğitimi iddiası! Hocası anlattı

Ece Gürel hakkında kafa karıştıran cadılık eğitimi iddiası! Hocası anlattı

İstanbul’da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gitmek üzere evden ayrılan Ece Gürel, ormanda kaybolmuş, dört gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulunmuştu.

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Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel'in ruhsal bunalımda olduğu ve bu sebeple bazı arayışlar içerisinde olduğu öne sürülmüştü. İlk otopsisinde uyuşturucuyla ilgili iddialar yanıt buldu. Gürel'in cadılık eğitimi aldığı da konuşulanlar arasındaydı. Eğitmen olduğu söylenen kişi bu konuda açıklama yaptı.

BELGRAD ORMANINA GİDİŞ SEBEBİ ÇIĞLIK TERAPİSİ Mİ?

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi yapmak amacıyla gittiği belirlendi. Gürel'in iş yaşamında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle de ruhsal bunalımda olduğu öne sürüldü.

ECE GÜREL UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE MİYDİ? OTOPSİSİNDE ORTAYA ÇIKTI

Gürel'in ormana gitme sebeplerinden biri olarak spiritüel arayışlarının olduğu hatta uyarıcı madde etkisi iddiası da ortaya atılmıştı. İlk otopsi incelemelerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edilirken, vücudunda darp veya saldırıya uğradığına dair herhangi bir bulguya da rastlanmadı. Ancak yapılan incelemelerde vücudunda bir kene ısırığı olduğu belirlendi.

CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALDI? HOCASI AÇIKLAMA YAPTI

Gürel’in ölümünün ardından, ormana yalnız gitme sebebi üzerine çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte bazı spiritüel inanışlar ve ritüellerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ece Gürel’in "cadılık zanaati" olarak adlandırılan bir eğitim aldığı ortaya çıktı. Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in hocası ise bu konuda gazeteci Türker Akıncı'ya bir açıklama yaptı.

Eylül ayında bu eğitimi verdiğini belirten Hale Özen şunları söyledi:
"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler, ilk dört dersten sonra derler ki 'Aa biz burada spritüel bir şey var diye geldik, ama siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok.' Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek ya da saklayacak değiliz."

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ece Gürel’in vefatına dair spekülasyonlar sürüyor.

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