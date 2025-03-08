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İran'dan ABD Hazine Bakanı'nın 'Tahran'ı yeniden beş parasız hale getireceğiz' açıklamasına tepki

İran'dan ABD Hazine Bakanı'nın 'Tahran'ı yeniden beş parasız hale getireceğiz' açıklamasına tepki

İran, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "Tahran'ı yeniden beş parasız hale getireceğiz" şeklindeki açıklamasını ve Washington'un uyguladığı "azami baskı" politikasını, "insanlığa karşı suç ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamayla, Bessent'in İran'ı hedef alan ifadelerine yanıt verdi.

Bekayi, ABD'li bakanın, "İran halkına yönelik azami baskı politikasının sürdürülmesine ilişkin düşmanca açıklamalarının, Amerikalı siyasetçilerin İran halkına yönelik düşmanlığının devam ettiğinin açık bir işareti" olduğunu belirtti.

İran'a yönelik baskı ve sindirme politikasının "insanlığa karşı bir suç ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu kaydeden Bekayi, İran ulusunun, her türlü yasa dışı ve insanlık dışı baskıya, direniş ve istikrarla karşılık vereceğini vurguladı.

Bekayi, "Denenmiş ve test edilmiş olanı sınamak bir hatadır ve ABD'li politikacılar, yanlış politikaları tekrarlayarak bugüne kadar ulaştıklarından farklı bir sonuca ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, önceki gün New York Ekonomi Kulübü'nde (ECNY) yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a uyguladığı "azami baskı" kampanyasına işaret ederek, Tahran'ın petrol tedarik zincirinin tüm aşamalarını hedef alan bir yaptırım kampanyası başlattıklarını söylemişti.

Bessent, "İran'ı yeniden beş parasız yapmak, güncellenmiş yaptırım politikamızın başlangıcı olacak. Eğer ekonomik güvenlik ulusal güvenlik ise Tahran ikisine de sahip olmayacak." demişti.

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