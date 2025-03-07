BIST 10.507
DOLAR 36,45
EURO 39,55
ALTIN 3.408,00
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı

Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı

Barış sürecinde ilk adımı atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetle telefon diplomasisini devam ettiriyor.

Abone ol

Terörden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir dönemece girilirken, Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tamamen tasfiye edilmesi yönündeki çağrısı sürecin fitilini ateşledi.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek onun mesajını kamuoyuna duyurdu. 

PKK’nın kendini feshetmesi yönündeki çağrıya ilişkin art arda açıklamalar gelirken, dikkat çeken bir çıkış da CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi.

BAHÇELİ, SEZGİN TANRIKULU'NU ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu telefonla aradı.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin kendisiyle görüştüğünü duyurdu. Bahçeli'yi etiketleyerek açıklama yapan Tanrıkulu, görüşmeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı:

"HERKESİN KATKISININ ÖNEMLİ OLDUĞUNDA HEMFİKİRİZ"

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Fahrettin Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
Fahrettin Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor
Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi
Avrupa'da Türkiye sesleri yükselmeye başladı! Vazgeçilmez bir ortak
Avrupa'da Türkiye sesleri yükselmeye başladı! Vazgeçilmez bir ortak
Avrupa basını, Baykar ile Leonardo'nun anlaşmasına geniş yer verdi
Avrupa basını, Baykar ile Leonardo'nun anlaşmasına geniş yer verdi
Bakan Yumaklı: Ramazan ayında kırmızı ette fiyat artışı yok
Bakan Yumaklı: Ramazan ayında kırmızı ette fiyat artışı yok
Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor
Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Suudi Arabistan'dan Suriye hükümetine destek
Suudi Arabistan'dan Suriye hükümetine destek
TEKNOFEST'te ilk kez Su Altı Roket Yarışması düzenlenecek
TEKNOFEST'te ilk kez Su Altı Roket Yarışması düzenlenecek