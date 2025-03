Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında esnafın toplumdaki rolüne vurgu yaparak ahilik kültürünün önemini anlattı. Esnafın ülkenin taşıyıcı kolonu olduğunu belirten Erdoğan, fırsatçılara karşı mücadele çağrısı yaparken, esnafa yönelik kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sizlerin şahsında ülkemizin dört bir yanındaki 2.250.000'i aşkın esnaf ve sanatkarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere gönüllerimizi birleştirdiğimiz bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlık her şeyden önce emek ve bereket gerektirir.

"ESNAFLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ"

Esnaf ve sanatkarlık alın teli dökerken kul hakkını gözetmek, nizam ve geleneği muhafaza etmek demektir. Dayanışmayı, saygıyı, diğergamlığı ön planda tutmak demektir. Bin yıldır var olduğumuz bu toprakları alın teliyle, emeğiyle yeşerten, Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen ecdadımız, medeniyetimizin en sağlam temellerini ahi teşkilatıyla atmıştır. Mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarlara, bugün de ticaret erbabımıza rehber olması gereken ahilik yeminini ettirmiştir.

Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, işini yapacağına, hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğine, cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, adalet, kanatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlı kalacağına, eline, beline, diline, gözüne sahip çıkacağına, ölçü ve tartıda doğruluktan şaşmayacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğine namusu, izzeti, onuru ve elbette kutsal değerleri üzerine söz verirlermiş. Evet, adeta ahilliğin özünü tarif eden, bu ahlaki değerlerle ticaret yapan, evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz.

"ESNAF BU ÜLKENİN TAŞICIYI KOLONUDUR"

Ahilik kültürünün devam etmesi, ekonomik, sosyal ve ticari hayatımızda varlığını sürdürmesi için samimiyetle çalışan odalarımıza ve birliklerimize de ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Ahilik yeminine dört elle sarılacağınıza, milli benliğimizde vücut bulmuş bu kültürü ilelebet yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Şurası bir gerçek ki, esnaf ve zanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa, devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvenli hissederse, milletimiz de kendini o kadar huzurlu hisseder. Çünkü esnaf sadece mal alıp satan, tüccarlık yapan, hayatını ticarette kazanan kişi demek değildir. Esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Esnaf, ticari hayatımızın lokomotifi, öncüsü, en önemli unsurudur. Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse, imdadına ilk koşanlar esnaf kardeşlerimiz olmuştur.

Ahirlik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda hep devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur. Şunu bugün bir kez daha memnuniyetle ifade etmek isterim. Birileri mülteci düşmanlığı yaparken Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz, meslek öğrettiniz, insan ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Deprem turistleri sadece reklam peşinde koşarken asrın felaketinin açtığı yaraları sarmamıza sizler yardımcı oldunuz. Gazze'Den Somali'ye, Lübnan'dan Sudan'a, Asya'dan Afrika'ya nerede bir sıkıntı, sorun, zulüm, kıtlık varsa sizler yardım ettiniz. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum.

Tabii sadece sıkıntılı dönemlerde değil, Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk. Bizden desteğinizi ve duanızı hiçbir zaman eksik etmediniz. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye hem de güçlü bir biçimde sahip çıktınız. Her dönemde ortalığa dökülen felaket tellalarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız. Ülkemizin bugünlere gelmesinde esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşıladığımızı bilmenizi istiyorum. Türkiye ekonomisine yaptığınız değerli katkılar dolayısıyla da her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

'FIRSATÇILARA AMAN VERMEYİN'

Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla hiçbir makul gerekçesi olmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Unutmayın, ticaret erbabının itibarı sermayesinden önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız. Yüzlerce yıldır ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri ve erdemleri, açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz. Ne diyor büyüklerimiz? İnsana sadakat yaraşır.

"MERKEZ BANKASI'NIN KARARI DOĞRU"

Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek, inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Aziz kardeşlerim, nasıl sizler en zor günlerinde milletin yanında olduysanız, bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı sizler için seferber ettik. En büyük sorunlar arasında yer alan finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatiflerimizi ve Halkbank'ı daha da güçlendirerek çözüme kavuşturduk. Burada kısaca bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Bakınız, 2002'de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan kredilerin şahıs üstü limiti yalnızca 5000 liraydı. Biz bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardık.

ESNAFA MÜJDE

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz"