Bakan Güler'den PKK'ya net çağrı: Silahları koşulsuz bırakın

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK ve uzantılarına silahların koşulsuz teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

Güler şu ifadeleri kullandı:

"PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeli, böyle bir şey asla söz konusu değil."