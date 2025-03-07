Zelenskiy: Rus ordusu enerji altyapımıza yoğun saldırı düzenledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik dün gece düzenlediği yoğun hava saldırılarında enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu. Saldırılara karşı F-16 ve Mirage 2000 savaş uçaklarıyla savunma yapıldığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın barış için çaba sarf ettiğini vurguladı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, "Rus ordusu dün gece enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı gerçekleştirdi" diyerek, saldırının hedefinin Ukrayna'nın enerji altyapısı olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu saldırıda 70 füze ve yaklaşık 200 insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı. Saldırılar Odessa, Çernigiv, Poltava ve Ternopil bölgelerinde yoğunlaşırken, Harkiv’de ise sivil altyapıya yönelik saldırılar yapıldığını ifade etti.

Ukrayna, Rus füzelerini engellemek için F-16 ve Fransa'dan geçen ay alınan Mirage 2000 savaş uçaklarıyla savunma yapıyor. Zelenskiy, Mirage uçaklarının Rus seyir füzelerini başarıyla engellediğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşın tek sorumlusu olduğunu savunarak, barış için bu ülkenin öncelikle hava ve deniz saldırılarını durdurmaya zorlanması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın barış yolunu takip etmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Ukrayna, savaşın ilk anından itibaren barış için çaba sarf ediyor ve hedefimiz Rusya’yı savaşı durdurmaya zorlamak" açıklamasını yaptı.

HARKİV'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna halkını elektriksiz ve ısısız bırakmak olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, kentin sivil altyapısına yönelik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Terekhov, saldırı sonucu 8 kişinin yaralandığını belirtti.