MEB’den beklenen açıklama geldi: BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı!

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

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Öğrenciler ve aileler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası, öğrencinin doğum tarihi ve doğrulama koduyla sorgulayabiliyor. BİLSEM sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi güncellendi. Adaylar takvim doğrultusunda itirazda bulunabilecek. İşte, MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları erişime açıldı. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda adayların sonuçları görüntüleyebileceği aktarıldı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından 17-28 Mart tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. 8 Nisan tarihinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından kayıt hakkı elde eden öğrenciler 4 Temmuz’da duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB'den yapılan son dakika açıklamasında " 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 01 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 08 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacaktır.

(Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.)" ifadeleri kullanıldı.

2025 BİLSEM TAKVİMİ

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.