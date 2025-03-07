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Çiftçilere 3 milyardan fazla destek ödemesi yapılacak

Çiftçilere 3 milyardan fazla destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyardan fazla destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını kaydetti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

DESTEK TUTARLARINI AÇIKLADI

"Üretime verdiğimiz destek, toprağa bereket oluyor. 3 milyar 299 milyon 386 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleriyle paylaşım yapan Bakan Yumaklı, destek tutarlarını da açıkladı.

Buna göre söz konusu destek tutarları, hububat için 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira, hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 40 milyon 307 bin 577 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli, Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

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