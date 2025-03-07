"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara pankartla çıkılacak

Futbolcular, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla çıkacak.Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, sahalarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla harekete geçildi.
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve "2025 Aile Yılı" logosunun da yer aldığı "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartı hazırlandı.
Futbolcular, sahaya çıkacakları pankartlarla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nün önemine dikkati çekecek.
Yarın oynanacak ve pankartın yer alacağı karşılaşmalar şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Trendyol 1. Lig
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK