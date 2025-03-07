'Aile Yılı' kapsamında tren biletlerine indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 "Aile Yılı" kapsamında, aileler ve yeni evli çiftlere yönelik tren biletlerinde önemli indirimler açıkladı. 8 Mart’tan itibaren geçerli olacak indirimle, geniş aileler yüzde 15, yeni evliler ise yüzde 50'ye varan indirimlerle bilet satın alabilecek.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere yönelik önemli indirimler açıkladı. Bakan, söz konusu indirimlerin 8 Mart'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, Aile Yılı çerçevesinde, anne, baba, çocuklar ve geniş aile üyelerinin (anneanne, babaanne, dede) birlikte seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanacağını belirtti. İndirimden faydalanabilmek için en az 3, en fazla 11 bilet alınması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, ayrıca 2025'te evlenen çiftler için özel bir "Yeni Evli Tarifesi" getirileceğini, bu tarifeyle yeni evlilerin tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabileceğini söyledi.

MEVCUT İNDİRİMLER DEVAM EDECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut indirimlerin de devam edeceğini hatırlatarak, 0-6 yaş arasındaki çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 50 indirimle seyahat edeceğini belirtti. Ayrıca, 13-26 yaş arasındaki gençler için yüzde 15, 60-64 yaş arasındaki yolcular için yüzde 15 ve 65 yaş ve üzerindeki yolcular için yüzde 50 indirim uygulanmaya devam edeceğini ifade etti. Öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahipleri için de yüzde 15 indirim uygulanacağı bildirildi.