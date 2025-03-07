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Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Bursa’da gerçekleştirilen denetimde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı nedeniyle 2 milyon 6 bin 31 TL ceza uyguladı. Kentteki bir çimento fabrikası ile mezbahaya da farklı tutarlarda cezalar verildi.

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BUSKİ Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi’nde (AAT) gerçekleştirilen denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlal yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza kesildi.

ORHANGAZİ’DE DE DEŞARJ SINIRI AŞILDI

BUSKİ Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki denetimde de atık suyun sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Yine BUSKİ’ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 TL idari ceza verildi.

ÇİMENTO FABRİKASI BACASINA ONLİNE TAKİP

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi’nden (SİM) anlık olarak takip edilen ve Bursa’da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yapılan incelemede de emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2023 yılında aynı ihlali yapan fabrikaya 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi.

MEZBAHADA DA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Bölgede bulunan mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucunda yine sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Mezbahaya 668 bin 677 TL ceza uygulandı.

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