Akenerji 2024'te finansal istikrarını korudu

Akenerji Elektrik Üretim AŞ'nin geçen yılı net zararla kapatmasına karşın etkin maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik sayesinde istikrarlı nakit akışı sağladığı ve 1,9 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) kaydettiği bildirildi.

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Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı olan şirketin, enerji sektöründe fiyat baskısının öne çıktığı ve kar marjlarının daraldığı 2024'te 25 milyar lira satış geliri, 1,9 milyar lira FAVÖK ve 3,3 milyar lira net zarar açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, 2024'te elektrik piyasasındaki fiyat tahminlerinin bir önceki yıla kıyasla düşmesi ve dolar kurundaki artışın lira bazlı enflasyondaki yükselişin gerisinde kalmasının, şirketin duran varlık değerlemelerini sınırladığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen Akenerji'nin, kaynak ve coğrafi çeşitlilik içeren üretim portföyünü piyasa dinamiklerine karşı optimum seviyede işletmesi, risk yönetiminde kritik bir rol oynadı. Şirket, yurtdışı pazarlarda gerçekleştirdiği faaliyetleri, geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle döviz cinsi gelir yaratmaya yıl boyunca devam etti."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikasının şekillendirdiği piyasa koşullarına uyum sağlayan Akenerji'nin, finansal sürdürülebilirliği ön planda tuttuğu vurgulanan açıklamada, şirketin bu kapsamda, Aralık 2024 vadeli lira ve ABD doları bazlı yükümlülüklerini geçen yılın üçüncü çeyreğinde ABD dolarına çevirerek 18 ay vadeyle yeniden yapılandırdığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Baş Finans Direktörü (CFO) Özge Özen Aksoy, şunları kaydetti:

"Enerji piyasasında geçtiğimiz yıl yoğun bir şekilde fiyat baskısı yaşandı. Ayrıca döviz kurundaki yükseliş lira bazlı enflasyon artışının gerisinde kaldı. Bu iki konjonktürel gelişme, duran varlıkların değerlemesini sınırladı. Bu nedenle nakit akışımızı istikrarlı bir seviyede tutmamıza ve FAVÖK yaratmamıza rağmen yılı net zararla kapattık. Finansal sürdürülebilirlik stratejimizin temelini etkin borç ve nakit yönetimi oluşturuyor. 2024'te değişken piyasa koşullarına uyum sağlayıp maliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde yönettik. Bunu yaparken nakit akışımızı da istikrarlı bir seviyede tuttuk. Önümüzdeki dönemde de operasyonel karlılık ve verimliliğe odaklanarak sektörümüzdeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."