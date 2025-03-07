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Site yönetimlerine denetleme geliyor: Kira kadar aidat ödeme devri bitiyor mu?

Site yönetimlerine denetleme geliyor: Kira kadar aidat ödeme devri bitiyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yaptığı değişiklikle site yönetimi hizmetleri konusunda önemli bir düzenlemeye gidiyor. Yeni düzenlemeye göre, site yönetimlerinde yalnızca bakanlıkça yetkilendirilen ve sınıflandırılan şirketler görev alabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetimi hizmetlerine yönelik yeni bir düzenleme getiriyor. Bakanlık, yalnızca yetkilendirilen şirketlerin site yönetiminde görev almasını ve site yönetimlerinin harcamalarının bağımsız denetim şirketlerince yılda bir kez denetlenmesini sağlayacak. Ayrıca, site yönetimlerinin ortak alanlar, enerji verimliliği ve bakım hizmetleri konularında da sorumlulukları artırılacak.

Bu şirketler, site yönetimlerinin harcamalarını bağımsız denetim şirketlerine yıllık olarak denetletecek ve kat malikleri de bu denetimlere talepte bulunabilecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bakanlık, yetkilendirilen şirketlerin yalnızca rutin hizmetler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda otopark, bahçe alanları ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım alanlarının projelere uygun şekilde kullanılmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlü olacağını belirtti.

Ayrıca, kazan dairesi, asansör gibi ekipmanların bakımlarını düzenli olarak yapacak, enerji verimliliğini denetleyecek ve evsel atık yönetimini takip edecek. Eksiklikler tespit edildiğinde ise öncelikle bina yönetimi ve kat maliklerini uyaracak olan bu şirketler, tedbirlerin alınmaması durumunda ilgili kurumlara bildirimde bulunacak.

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