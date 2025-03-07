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"Tunceli'de tavuklar gerekçesiz itlaf edildi" iddiasına bakalıktan yanıt

"Tunceli'de tavuklar gerekçesiz itlaf edildi" iddiasına bakalıktan yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi.

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Genel Müdürlük, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklinde sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" ifade edilen açıklamada, hayvan hastalıklarının bulaşmasında kontrolsüz kanatlı hayvan hareketlerinin büyük etkisinin olduğu, bu noktadan hareketle Bakanlık olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için kanatlı hayvan sevkiyatlarında denetimlerin ve çalışmaların sıfır toleransla sürdürüldüğü vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan konuyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli ili Pülümür ilçesinde, 19 Şubat tarihinde, Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimde H.U. yönetimindeki araç durdurulmuş, 1000 kanatlı hayvan olduğu kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmiştir. Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan incelemede kanatlı hayvanların veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgeleri olmadan sevk edildikleri tespit edilmiştir. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, hayvan sahibine, kanatlı hayvanları belgesiz olarak sevk ettiği ve hayvanlara ait menşe belgelerini ibraz edemediği için 21 bin 6 lira idari para cezası uygulanmış, söz konusu hayvanlar da itlaf edilerek uygun koşullarda gömülmüştür. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

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