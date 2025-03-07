Baklavanın içinden bakın ne çıktı! Bakanlık o firmayı ifşa etti

Gıda denetimleri Ramazan ayında da devam ediyor. Bakanlık taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listeyi güncellendi. Yeni listede baklavadan sucuğa pek çok ürün yer aldı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayında gıda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listeyi güncellendi.

6 Mart tarihli listede bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespit edilmesi dikkat çekti.

Öte yandan sucuktan kanatlı et ve sakatat, zeytinyağından tohum yağı, peynirden bitkisel yağ çıktı.

