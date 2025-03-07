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Baklavanın içinden bakın ne çıktı! Bakanlık o firmayı ifşa etti

Baklavanın içinden bakın ne çıktı! Bakanlık o firmayı ifşa etti

Gıda denetimleri Ramazan ayında da devam ediyor. Bakanlık taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listeyi güncellendi. Yeni listede baklavadan sucuğa pek çok ürün yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayında gıda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık  taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listeyi güncellendi.

6 Mart tarihli listede bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespit edilmesi dikkat çekti.

Öte yandan sucuktan kanatlı et ve sakatat, zeytinyağından tohum yağı, peynirden bitkisel yağ çıktı.
 

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