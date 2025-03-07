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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı Zeki Çelik asist yaptı Roma kazandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı Zeki Çelik asist yaptı Roma kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Zeki Çelik, 90 dakika görev aldığı maçta bir asist yaptı.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Can Uzun, mücadelenin 90. dakikasında oyuna dahil oldu.

Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya): 1-2

Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan): 3-0

Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya): 2-1

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