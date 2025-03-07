Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan açıklama geldi.

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"Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.

Geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat sürecinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun süredir gözlerden uzak şekilde evinde yaşıyor.

İstirahat süresince çalışmalarına evinde devam eden ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı hakkındaki değerlendirmeleri, akabinde de yaptığı telefon trafiğiyle gündeme gelen Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Adan, bir süre burada sohbet etti.

Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir." dedi.

İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Adan'ın gündeminde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlaşmasıyla başlayıp İmralı'dan yapılan çağrıyla devam eden süreç de vardı.

Celal Adan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan irade, Yesevi'nin nefesi, Mevlana'nın sesiyle bir kardeşlik destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğu o çıkışın bugün yüzde 99'u tarafından kabul görmüştür." diye konuştu.