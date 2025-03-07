BIST 10.459
DOLAR 36,48
EURO 39,52
ALTIN 3.419,07
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin, Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Öztekin, 'Dünya boştur lo' videosuyla tanınmıştı.

Abone ol

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Öztekin, yolun karşısına geçmeye çalışırken, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztekin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öztekin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

İsmail Öztekin, sosyal medya platformlarında yayılan "Dünya boştur lo" videosuyla tanınmıştı. Çekilen görüntülerde, bir anda kalkarak söylediği bu söz, kısa sürede pek çok şarkı ve video içeriklerine ilham vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den sis, don ve buzlanma uyarısı!
Meteoroloji'den sis, don ve buzlanma uyarısı!
Trump'ın Gazze'yi "devralma" planı! Çin tavrını ortaya koydu
Trump'ın Gazze'yi "devralma" planı! Çin tavrını ortaya koydu
Prof. Dr. Naci Görür, fayın üzerinde oturan ili açıklayıp uyardı: "7'nin üzerinde bir deprem üretir"
Prof. Dr. Naci Görür, fayın üzerinde oturan ili açıklayıp uyardı: "7'nin üzerinde bir deprem üretir"
Milli güreşçi Rıza Kayaalp 4 yıl men cezası aldı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp 4 yıl men cezası aldı
ABD Başkanı Trump'tan Bitcoin hamlesi!
ABD Başkanı Trump'tan Bitcoin hamlesi!
Ece Gürel'in televizyon programına katılmış zorlukları böyle anlatmış!
Ece Gürel'in televizyon programına katılmış zorlukları böyle anlatmış!
Ekrem İmamoğlu cumhuraşkanı adaylığını resmen duyurdu
Ekrem İmamoğlu cumhuraşkanı adaylığını resmen duyurdu
Tülay Hatimoğulları'nın YPG sözlerine MHP'den sert tepki
Tülay Hatimoğulları'nın YPG sözlerine MHP'den sert tepki
Fenerbahçe Beko Milona depmasnanında güle oynaya kazandı
Fenerbahçe Beko Milona depmasnanında güle oynaya kazandı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı Zeki Çelik asist yaptı Roma kazandı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı Zeki Çelik asist yaptı Roma kazandı
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maç sonuçları
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maç sonuçları
Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap
Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap