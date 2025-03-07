Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin, Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Öztekin, 'Dünya boştur lo' videosuyla tanınmıştı.

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Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Öztekin, yolun karşısına geçmeye çalışırken, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztekin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öztekin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

İsmail Öztekin, sosyal medya platformlarında yayılan "Dünya boştur lo" videosuyla tanınmıştı. Çekilen görüntülerde, bir anda kalkarak söylediği bu söz, kısa sürede pek çok şarkı ve video içeriklerine ilham vermişti.