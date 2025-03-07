BIST 10.459
DOLAR 36,48
EURO 39,52
ALTIN 3.419,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Prof. Dr. Naci Görür, fayın üzerinde oturan ili açıklayıp uyardı: "7'nin üzerinde bir deprem üretir"

Prof. Dr. Naci Görür, fayın üzerinde oturan ili açıklayıp uyardı: "7'nin üzerinde bir deprem üretir"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge." dedi. Görür, "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek" dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Görür, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programında yaptığı konuşmada, kendisine bir görev verdiğini bu kapsamda memleketinin insanlarını depremle ilgili konularda bilgilendirdiğini söyledi.

Depremin bir beka meselesi olduğunu belirten Görür, bu noktada kentlerdeki yöneticilere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Görür, kentin civarında canlı ve aktif fayların bulunduğunu ve ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söyledi.

"Kayseri bir fay sisteminin üzerinde oturuyor"

Şehrin depremselliği hakkında konuşan Görür, şunları kaydetti:

"Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur."

"Kayseri zemini çürük bir bölge"

Görür, devletin organlarını kullanarak Kayseri'nin deprem dirençli bir kent olabileceğini ifade ederek, Kayseri'nin jeolojik yapısını harita üzerinden değerlendirdi.

Kentten geçen faylar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Görür, "Kayseri fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Sen öyle deprem dirençli bir Kayseri yapacaksın ki bilime ve teknolojiye göre oradan aldığın verilere göre yapman lazım." diye konuştu.

Görür, katılımcılara kentin deprem geçmişinden bahsederek, deprem dirençli Kayseri'nin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlattı.

Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile kentteki bazı mimar ve mühendisler ile öğrenciler katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan Bitcoin hamlesi!
ABD Başkanı Trump'tan Bitcoin hamlesi!
Ece Gürel'in televizyon programına katılmış zorlukları böyle anlatmış!
Ece Gürel'in televizyon programına katılmış zorlukları böyle anlatmış!
Ekrem İmamoğlu cumhuraşkanı adaylığını resmen duyurdu
Ekrem İmamoğlu cumhuraşkanı adaylığını resmen duyurdu
Tülay Hatimoğulları'nın YPG sözlerine MHP'den sert tepki
Tülay Hatimoğulları'nın YPG sözlerine MHP'den sert tepki
Fenerbahçe Beko Milona depmasnanında güle oynaya kazandı
Fenerbahçe Beko Milona depmasnanında güle oynaya kazandı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı Zeki Çelik asist yaptı Roma kazandı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı Zeki Çelik asist yaptı Roma kazandı
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maç sonuçları
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maç sonuçları
Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap
Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap
Çorum'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Çorum'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti
Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi
Rıdvan Dilmen: Böylesine dramatik bir gol yiyemez Mourinho'nun takımı
Rıdvan Dilmen: Böylesine dramatik bir gol yiyemez Mourinho'nun takımı